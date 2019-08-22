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Украина заверила столицы мира, оснований для возврата РФ в G7- нет

Украина заверила столицы мира, оснований для возврата РФ в G7- нет
14:33 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Украина настаивает на не возвращении России в формат переговоров мировых лидеров G7.

Украина проинформировала все ключевые столицы мира об отсутствии оснований для приглашения России присоединиться к переговорам мировых лидеров G7.

"Зная, что Украина будет важной темой повестки дня саммита "Группы семи" во французском городе Биарриц, мы на всех уровнях работали в ключевых столицах мира, информируя партнеров об отсутствии каких-либо сдвигов в позиции России относительно прекращения агрессии против Украины", - сказала Зеленко.

Она отметила, что "Россию исключили из G8 именно из-за начала агрессии против Украины и оккупации украинских территорий".

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"И вы уже видите первую реакцию партнеров: возвращение России в ряды "Группы восьми" возможно лишь при условии восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Об этом заявил президент Украины и такую позицию поддерживают наши международные партнеры", - рассказала Зеленко.

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"Пока мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к любым действиям в этом направлении. Только за последние несколько недель Украины вследствие вражеских обстрелов потеряла 8 военнослужащих, Крым остается оккупированным, более 100 украинцев незаконно удерживаются Россией как политические заключенные, а паспортная агрессия на Донбассе продолжается", - пояснила пресс-секретарь МИД.

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Россия, Донбасс, G8, G7, Оккупация Крыма, Екатерина Зеленко.
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