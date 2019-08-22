Стефанчук не исключает сокращения комитетов ВР и министерств

Новости Украины:По словам Стефанчука, решение по сокращению комитетов будут приниматься через год.

Представитель Президента в Верховной Раде, будущий депутат от партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук не исключает дальнейшего сокращения количества парламентских комитетов и реорганизации министерств.

Об этом политик сказал журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы сократили 5 комитетов и считаем, что это уже наш вклад с экономией бюджета. Посмотрим на эффективность этих комитетов. Если они не будут работать по результатам первого года, то, возможно, мы проведем еще оптимизацию комитетов. Потому что наша задача - сделать эффективное сотрудничество между органами законодательной и исполнительной власти", - отметил Стефанчук.

По его словам, аналогично в партии настроены и относительно оптимизации количества министерств.

"Мы не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают. Для нас приоритетом является эффективность работы любого органа", - сказал Стефанчук.

Он пояснил: целесообразность сокращения количества министерств будет определяться в зависимости от налаженности сотрудничества между различными органами власти.

"Мы понимаем, что любое вовлечение в реорганизацию - это 3 месяца убить на работу, связанную с этим. Мы сейчас ищем оптимальные формы, как к этой модели обеспечить эффективное функционирование государства в целом", - уточнил представитель Президента в ВР.

Как сообщалось ранее, подготовительная депутатская группа определила, что в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать 23 профильных комитета вместо 27-ми.