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Стефанчук не исключает сокращения комитетов ВР и министерств

Стефанчук не исключает сокращения комитетов ВР и министерств
15:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Стефанчука, решение по сокращению комитетов будут приниматься через год.

Представитель Президента в Верховной Раде, будущий депутат от партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук не исключает дальнейшего сокращения количества парламентских комитетов и реорганизации министерств.

Об этом политик сказал журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

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"Мы сократили 5 комитетов и считаем, что это уже наш вклад с экономией бюджета. Посмотрим на эффективность этих комитетов. Если они не будут работать по результатам первого года, то, возможно, мы проведем еще оптимизацию комитетов. Потому что наша задача - сделать эффективное сотрудничество между органами законодательной и исполнительной власти", - отметил Стефанчук.

По его словам, аналогично в партии настроены и относительно оптимизации количества министерств.

"Мы не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают. Для нас приоритетом является эффективность работы любого органа", - сказал Стефанчук.

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Он пояснил: целесообразность сокращения количества министерств будет определяться в зависимости от налаженности сотрудничества между различными органами власти.

"Мы понимаем, что любое вовлечение в реорганизацию - это 3 месяца убить на работу, связанную с этим. Мы сейчас ищем оптимальные формы, как к этой модели обеспечить эффективное функционирование государства в целом", - уточнил представитель Президента в ВР.

Как сообщалось ранее, подготовительная депутатская группа определила, что в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать 23 профильных комитета вместо 27-ми.

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Верховная Рада, Комитеты, Руслан Стефанчук, Парламнтские комитеты.
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