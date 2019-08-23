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Батькивщина отозвала своего кандидата на пост вице-спикера ВР

Батькивщина отозвала своего кандидата на пост вице-спикера ВР
12:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Батькивщине" приняли такое решение после консультаций с коллегами по оппозиции.

ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру народного депутата Елены Кондратюк, поданную ранее на должность заместителя председателя Верховной Рады 9-го созыва.

"Данную кандидатуру, а именно Кондратюк Елену Константиновну, мы снимаем с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховной Рады IX созыва", - сказал избранный народным депутатом, глава партии "Слуга народа", председательствующий на заседании подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков в пятницу.

Перед этим представитель партии ВО "Батькивщина" Андрей Кожемякин сообщил, что после консультаций с коллегами по оппозиции, его политическая сила решила отозвать поданную ранее кандидатуру на пост вице-спикера.

"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"

Как сообщалось ранее, партия "Европейская солидарность" претендует на должность вице-спикера Верховной Рады, а также предложила кандидатуры всех 27 депутатов будущей фракции в профильные комитеты.

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Верховная Рада, Батькивщина, Вице-спикер, Елена Кондратюк, Дмитрий Разумков.
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