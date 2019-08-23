Скачать
Пятница, 23.08.2019
Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными между Украиной и Россией
Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными между Украиной и Россией
Лукашенко: Зеленский попросил поддержки у Минска
Лукашенко: Зеленский попросил поддержки у Минска
Ковалев - Ярд: гонорары боксеров
Ковалев - Ярд: гонорары боксеров
Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга
Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга

Богдан хочет "наказать" журналистов из-за информации о его полетах

Богдан хочет "наказать" журналистов из-за информации о его полетах
13:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Андрей Богдан через суд хочет, чтобы журналисты опровергли информацию о его якобы поездках в РФ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан через суд хочет добиться, чтобы журналисты программы "Схемы" и НОТУ опровергли недостоверную информацию, в частности о том, что в 2018 году-начале 2019 года он пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы 6 раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета.

"Перед обращением в суд я дважды пытался урегулировать спор мирным путем с помощью письменных требований во внесудебном порядке, указав журналистам на ошибочность их утверждений", - отметил Богдан в комментарии, предоставленном пресс-службой ОП.

По его словам, второе досудебное письменное требование об опровержении недостоверной информации даже было подкреплено копией официального ответа Главного центра обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины 12 апреля 2019 года.

Лукашенко: Зеленский попросил поддержки у Минска

Согласно этому документу, в период с 12 апреля-2014 по 12 апреля-2019 Андрей Богдан пересек границу Украины в направлении Российской Федерации и Республики Беларусь лишь дважды - в мае 2014 года: один раз на выезд 15 мая и один раз на въезд 16 мая.

"Несмотря на наличие официального ответа Государственной пограничной службы Украины, письменные требования об опровержении информации были оставлены без удовлетворения", - отметил Богдан.

В комментарии отмечается: НОТУ в своем ответе сообщила, что не несет ответственности за содержание передачи "Схемы: коррупция в деталях", размещенной в эфире телеканала "UA: Перший", фактически переложив такую ответственность на U.S. Agenсy for Global Media, в состав которого входит "Радио Свобода" - производитель данной программы.

"На такой ответ следует заметить, что ПАО "НОТУ", даже если и не является производителем программы, остается ее распространителем, а значит, при отсутствии надлежащих доказательств достоверности информации в силу требований действующего законодательства Украины обязуется ее опровергнуть", - указал руководитель Офиса президента.

 Офис президента собирает совещание о повышении тарифов на электроэнергию

В свою очередь, киевское бюро "Радио Свобода" в ответ на требование сообщило о якобы наличии у журналистов документального подтверждения распространенной информации, однако не предоставило таких доказательств, сославшись на право журналистов не раскрывать свои источники, отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Богдан 20 августа подал в Шевченковский районный суд Киева гражданский иск, желая опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Ответчиками указаны трое журналистов: Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также НОТУ.

Шевченковский райсуд Киева открыл производство по данному иску, подготовительное заседание назначено на 19 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Журналисты, Суд, Иск, Андрей Богдан, Глава ОП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа главная причина женского долголетия
02 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки
05 Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков обратился к нардепам нового созыва
Разумков обратился к нардепам нового созыва
Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
Американская звезда впервые прокомментировала развод
Американская звезда впервые прокомментировала развод
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь