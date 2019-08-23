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Песков: Путин и Зеленский только в начале диалога

Песков: Путин и Зеленский только в начале диалога
14:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В РФ с осторожностью относятся к украинско-российским отношениям.

В Кремле с осторожным оптимизмом относятся к российско-украинским отношениям, считая важным диалог президентов России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами - между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров (между Путиным и Зеленским) и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", - сказал Песков в пятницу журналистам.

"Мне пока нечего добавить к этим словам. Хочу только напомнить, заявление Путина последних дней, где он говорил об осторожном оптимизме, который можно констатировать в контексте российско-украинских отношений", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

У Зеленского и Путина разное понимание формулы обмена "всех на всех"

Как сообщалось ранее, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев. При этом цель визита в посольстве не уточнили. В аппарате омбудсмена подтвердили информацию.

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Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский.
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