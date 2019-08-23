Скачать
Пятница, 23.08.2019
Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными между Украиной и Россией
Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными между Украиной и Россией
Лукашенко: Зеленский попросил поддержки у Минска
Лукашенко: Зеленский попросил поддержки у Минска
Ковалев - Ярд: гонорары боксеров
Ковалев - Ярд: гонорары боксеров
Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга
Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга

В ВР проверили состояние системы "Рада-3"

В ВР проверили состояние системы "Рада-3"
14:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте готовы пока использовать систему "Рада-3".

Подготовительная депутатская группа поручила аппарату парламента предоставить информацию о состоянии и готовности системы "Рада-3" к началу работы Верховной Рады 9-го созыва.

"Срок выполнения - до вторника, 27 августа, аппарат Верховной Рады до 12.00 предоставит информацию о подготовке системы "Рада-3" подготовительной депутатской группе", - сказал избранный народным депутатом глава партии "Слуга народа", председательствующий на заседании подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков на заседании группы в пятницу в Киеве.

Подготовительная группа проголосовала за такое решение.

Позднее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал на брифинге, что его политическая сила делает все, чтобы исключить "кнопкодавство" в Верховной Раде.

"Мы предлагаем и изменения в закон, которые бы очень сурово карали народных депутатов, которые это (неперсональное голосование – ред.) будут использовать, вплоть до уголовной ответственности или большого штрафа", - сказал он.

По словам Разумкова, насколько ему известно, система сенсорной кнопки при голосовании депутатов в Верховной Раде не сертифицирована и есть вопросы, связанные с гарантийным сроком ее использования.

"Она теоретически введена 11 или 12 лет назад, и я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой IX созыва. Но если мы говорим о самой системе борьбы с "кнопкодавством", то это надо будет делать. Но надо будет сделать так, чтобы и Рада (парламент – ред.) работала", - отметил Разумков.

Он также отметил, что сенсорная кнопка не предусмотрена Регламентом Верховной Рады и ее введение может вызвать проблемы при принятии тех или иных решений.

"Я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой IX созыва", - пояснил Разумков.

В свою очередь представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук уточнил, что технически свой ресурс система "Рада-3" исчерпала в 2008 году, и за этот период истекли все гарантии возможности голосования и технического обеспечения.

"Поэтому, безусловно, одним из первых вопросов, который мы будем решать в Верховной Раде – это вопрос идентификации голосования, а это не вопрос сенсорной кнопки. Сенсорная кнопка реагирует просто на тепло человека… Надо говорить о введении "Рады-4", для этого надо поставить техническое задание, выписать все эти вещи в Регламенте Верховной Рады", - сказал Стефанчук.

При этом он отметил, что все-таки, возможно, пока будет использоваться система "Рада-3".

Уже готовы вопросы, за которые будут отвечать каждый из 23 комитетов Рады

"Мы готовы пока использовать "Раду-3", как она есть, без всяких новаций", - сказал представитель главы государства в Верховной Раде.

Он напомнил, что одним из первых законопроектов, который будет внесен в Верховную Раду, станет законопроект об ответственности за неперсональное голосование.

Как сообщалось, система "Рада-3", разработанная и установленная ранее в зале заседаний украинского парламента, имеет так называемую "персональную кнопку", которая не позволит депутатам голосовать за кого-либо, кроме себя.

Первое торжественное заседание Верховной Рады пройдет 29 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа главная причина женского долголетия
02 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки
05 Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков обратился к нардепам нового созыва
Разумков обратился к нардепам нового созыва
Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
Американская звезда впервые прокомментировала развод
Американская звезда впервые прокомментировала развод
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь