НАБУ и САП завершили расследовать дело Крючкова

Новости Украины:Кроме Крючкова производства касается бывшего руководителя "Запорожьеоблэнерго" Игоря Корниленко.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего народного депутата и экс-главы правления "Енергомережи" Дмитрия Крючкова, подозреваемого в организации энергетической схемы более чем 346 миллионов гривен.

Об этом сообщает сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме Крючкова производства касается бывшего руководителя "Запорожьеоблэнерго" Игоря Корниленко.

Их подозревают в завладении госсредствами в особо крупном размере, которое нанесло предприятиям "Запорожьеоблэнерго" и "Энергорынок" убытков га более чем 346 млн грн.

После того, как защита подозреваемых ознакомится с материалами дела, его направят в суд.

В то же время, прокуратура отмечает, что в рамках другого расследования продолжают проверять заявления Крючкова "о причастности к его незаконной деятельности также высших (в то время) должностных лиц государства". Речь идет о 5-ом президенте Петре Порошенко и близкому к нему нардепу Игорю Кононенко.

По данным следствия, в конце 2014 года – начале 2015 года Крючков и Корниленко, в нарушение закона, обеспечили заключение пяти договоров, согласно которым "Запорожьеоблэнерго" отступило в пользу "Енергомережи" свое право на получение платежей.

Эти деньги "Запорожьеоблэнерго" должны были заплатить три крупных предприятия-должники за поставки электроэнергии. Речь идет об общей сумме более чем 346 миллионов гривен.

Почти 197 миллионов, перечисленных должниками на счет "Енергомережи", Крючков якобы потратил на оплату полученных услуг. Свои обязательства перед "Запорожьеоблэнерго" фирма Крючкова выполнила лишь на 2 миллиона гривен и уже после начала расследования.

Корниленко подозревают в злоупотреблении служебным положением. Наказание по его подозрению может достигать от 5 до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Крючкову инкриминируют организацию преступления и завладения имуществом. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет и с конфискацией имущества.