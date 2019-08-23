Скачать
Пятница, 23.08.2019
Разумков - о дате подписания коалиционного соглашения
Разумков - о дате подписания коалиционного соглашения
День Независимости: Джонсон заговорил на украинском (Видео)
День Независимости: Джонсон заговорил на украинском (Видео)
На старте ЧЕ по волейболу женская сборная Украины потерпела разгромное поражение
ЧЕ-2019 по волейболу: Украина уступила Бельгии
На что способны бактерии: проблема соленой почвы решена
На что способны бактерии: проблема соленой почвы решена

Разумков - о дате подписания коалиционного соглашения

Разумков - о дате подписания коалиционного соглашения
15:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Разумков

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что коалиционное соглашение подпишут на заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.

"Согласно процедуре, как это предусмотрено украинским законодательством, соглашение будет заключено 29 августа", - сказал Разумков журналистам в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что вскоре после этого будет назначено новое правительство. "Украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время", - сказал Разумков.

Председатель партии "Слуга народа" подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

"Я знаю точно, что перед новой Радой должен сложить полномочия действующий состав Кабмина. И исходя из той повестки дня, которая будет подготовлена на депутатской рабочей подгруппе, мы будем выносить те вопросы, по которым придём к соглашению", - пояснил он.

Как сообщалось, результаты внеочередных выборов в Верховную Раду позволяет партии "Слуга народа" получить в парламенте по партийным спискам 124 места. 130 депутатов, выдвинутых партией, победили на одномандатном округе. Таким образом, партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Верховной Раде – 254 мандата. Все будущие нардепы от партии ранее не были парламентариями.

Разумков обратился к нардепам нового созыва

Согласно статье 83 Конституции Украины, коалиция депутатских фракций формируется "по результатам выборов и на основе согласования политических позиций" в течение месяца со дня открытия первого заседания парламента. В ее состав должны войти большинство народных депутатов от конституционного состава парламента, то есть минимум 226 избранников.

Кроме того, в статье 83 Конституции указано, что "депутатская фракция в Верховной Раде Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Коалиционное соглашение, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа главная причина женского долголетия
02 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Маникюр 2019: потрясающие идеи лунного френча
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки
05 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Определена схема размещения депутатов в зале заседаний ВР
Определена схема размещения депутатов в зале заседаний ВР
Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
Баффи возвращается: Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале
Баффи возвращается: Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь