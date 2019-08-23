Разумков - о дате подписания коалиционного соглашения

Новости Украины:Дмитрий Разумков

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что коалиционное соглашение подпишут на заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.

"Согласно процедуре, как это предусмотрено украинским законодательством, соглашение будет заключено 29 августа", - сказал Разумков журналистам в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что вскоре после этого будет назначено новое правительство. "Украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время", - сказал Разумков.

Председатель партии "Слуга народа" подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

"Я знаю точно, что перед новой Радой должен сложить полномочия действующий состав Кабмина. И исходя из той повестки дня, которая будет подготовлена на депутатской рабочей подгруппе, мы будем выносить те вопросы, по которым придём к соглашению", - пояснил он.

Как сообщалось, результаты внеочередных выборов в Верховную Раду позволяет партии "Слуга народа" получить в парламенте по партийным спискам 124 места. 130 депутатов, выдвинутых партией, победили на одномандатном округе. Таким образом, партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Верховной Раде – 254 мандата. Все будущие нардепы от партии ранее не были парламентариями.

Согласно статье 83 Конституции Украины, коалиция депутатских фракций формируется "по результатам выборов и на основе согласования политических позиций" в течение месяца со дня открытия первого заседания парламента. В ее состав должны войти большинство народных депутатов от конституционного состава парламента, то есть минимум 226 избранников.

Кроме того, в статье 83 Конституции указано, что "депутатская фракция в Верховной Раде Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде".