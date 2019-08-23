Определена схема размещения депутатов в зале заседаний ВР

Новости Украины:Подготовительная группа утвердила схему размещения депутатов в зале заседаний Рады.

Подготовительная депутатская группа утвердила схему размещения парламентариев 9-го созыва в зале заседаний Верховной Рады.

Так, члены фракции "Слуга народа" займут 254 места. Депутаты этой фракции в основном будут располагаться в первых девяти рядах перед трибуной и президиумом, а 11 человек займут места между парламентариями из фракций "Европейская солидарность" и "Голос" в 10-13 рядах.

Фракции "Голос" (21), "Батькивщина" (28), депутаты-мажоритарщики (55) будут находиться в центральной части зала в 10-16 рядах.

На флангах в 10-16 рядах разместятся члены фракций "Европейская солидарность" (29) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (48).

Как отметил избранный народным депутатом представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич, за схему размещения депутатов члены подготовительной группы проголосовали единогласно.

"Мы остались на том месте, где работали в предыдущем созыве. Это была наша позиция, она была поддержана… Хочу обратить внимание, что все проголосовали единогласно", - сказал Шуфрич журналистам в пятницу в Киеве.