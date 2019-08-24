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Порошенко считает, что власти мало уделяют внимания формированию международной коалиции поддержки Украины

Порошенко считает, что власти мало уделяют внимания формированию международной коалиции поддержки Украины
00:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Петр Порошенко: Большая цена заплачена за нашу независимость.

Лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко выразил обеспокоенность тем фактом, что новая власть не уделяет достаточного внимания формированию международной коалиции поддержки Украины и допустила ослабление давления на Россию США и Франции, сообщила пресс-служба политсилы.

"Сейчас эта мощная мировая солидарность становится слабее, появляются разговоры о том, что они уже пригласят Россию обратно в большую восьмерку... Необходимо обеспечить место Украины в мире и соблюдение принципа "ничего об Украине без Украины". Это не вопрос политики, а вопрос сохранения страны. Мы должны влиять на наше будущее, какая судьба ждет наше государство, народ, Вооруженные силы Украины, церковь, язык. Большая цена заплачена за нашу независимость", - сказал лидер "Евросолидарности".

Также Порошенко принял участие во флешмобе, организованном в честь Дня государственного флага в центре Киева на Михайловской площади. Отмечается, что это мероприятие прошло также в 15 городах страны.

Порошенко напомнил, что украинские военные с риском для их жизней поднимают флаг в освобожденных от боевиков городах, а также пообещал сделать все возможное для возвращения Донбасса и Крыма в Украину.

"Под этим флагом мы освобождали, и Славянск, и Лисичанск, и Северодонецк, освобождали две трети оккупированного Донбасса. Люди рисковали жизнью для того, чтобы поднять украинский сине-желтый флаг над каждым освобожденным городом, селом и поселком. Я хочу, чтобы как можно быстрее мы вернули его в Донецк и Луганск, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай. Сделаем все возможное, чтобы Украина вернулась в Донбасс, а Донбасс вернулся в Украину, и чтобы Украина вернулась в Крым, а Крым вернулся в Украину", - отметил Порошенко.

Также он отметил, что важным шагом во время его президентства стало внедрение воинского приветствия "Слава Украине! Героям Слава!", А также гимна украинского войска.

"Мы всегда помним, что вернули наше историческое воинское приветствие, наш гимн Вооруженных Сил Украины« родились мы большой часа", - сказал Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" поблагодарил украинцев за неравнодушие в отношении Украины и ее национальных символов.

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"Создание украинской государственности, а именно украинской армии, защиту украинского языка, создание нашего независимого автокефальной соборной единой православной церкви - это основы украинской государственности. На все это нас вдохновляет украинский флаг. Благодарен, что вы неравнодушны и храните Украину, наш флаг!", - отметил Порошенко.

Кроме того Порошенко отметил символичность избрания местом для проведения флешмоба Михайловской площади, на которой разыгрывались трагические события Революции Достоинства.

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Все по теме:

ЕС, США, Франция, Коалиция, Петр Порошенко, Евросолидарность.
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