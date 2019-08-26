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Претендент на главу профильного комитета назвал вероятный первый финансовый законопроект

Претендент на главу профильного комитета назвал вероятный первый финансовый законопроект
09:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Рада рассмотрит законопроект о "сплите" одним из первых в финансовой сфере.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в числе первых в финансовой сфере подаст на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении законопроект о так называемом "сплите", сообщил претендент на руководителя комитета Даниил Гетманцев.

"Еще один законопроект (среди первых - ред.) – "сплит". Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна. Это признают все", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"...В вопросе "сплита" мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения. И предложенная реформа нам кажется очень удачным вариантом", - добавил он.

Как сообщалось, согласно подписанному в конце 2018 года с МВФ меморандуму, Украина обязалась принять закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (законопроект о "сплите") №2413а.

Мы подключим всех граждан к контролю за рассчетно-кассовыми операциями - Гетманцев

Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала этот законопроект в первом чтении.

Проект закона предусматривает разделение, или "сплит", фунций Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.

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Верховная Рада, Законопроект, Даниил Гетманцев.
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