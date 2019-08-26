Стефанчук: Подготовительная группа рассмотрит количество комитетов ВР

Новости Украины:Руслана Стефанчук заверил, что в понедельник подготовительная группа рассмотрит количество комитетов ВР и их руководителей.

Члены подготовительной группы относительно работы Верховной Рады Украины ІХ созыва в понедельник обсудят вопрос о количестве комитетов ВР и кандидатурах на должности руководителей этих комитетов, а также ряд других вопросов.

Об этом сказал журналистам представитель Президента Украины в ВР, будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук перед началом заседания подготовительной группы относительно работы Верховной Рады Украины ІХ созыва в понедельник.

"Сейчас все это будет предметом наших дискуссий, потому что сначала мы выходили на то, что мы 21 комитет хотим возглавить, отдав все остальные, должности первого заместителя и заместителя нашим коллегам. После мы предложили другой подход, когда мы готовы каждой из оппозиционных сил отдать по комитету на руководство, сами взять (должность - ред.) первого заместителя или секретаря, но мы сейчас посмотрим, потому что это будет зависеть от того, с какими предложениями придут наши коллеги", - сказал Стефанчук.

По его словам, у политических сил, которые будут работать в парламенте, есть свое видение относительно этого. "Понятно, что нас ("Слуга народа" - ред.) большинство, но мы хотим принимать решения, которые максимально будут удовлетворять всех участников этого процесса", - сказал представитель Президента.

Стефанчук заверил, что о решениях, которые примут участники сегодняшнего заседания, он позднее сообщит журналистам.