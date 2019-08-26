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Партия "Слуга народа" готова отдать несколько комитетов в ВР

Партия "Слуга народа" готова отдать несколько комитетов в ВР
11:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Руслан Стефанчук заявил журналистам, что сейчас "Слуга народа" готовая занять меньшее количество комитетов чем ранее.

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", координатор подгруппы подготовительной депутатской группы по вопросам комитетов Руслан Стефанчук отмечает, что сегодня подгруппа должна рассмотреть предложения относительно формирования комитетов Верховной Рады IX созыва.Об этом он сказал журналистам перед началом заседания одной из подгрупп подготовительной группы.

Стефанчук отметил, что на выходных депутаты работали над тем, чтобы внести свои предложения относительно формирования комитетов Верховной Рады. "Сейчас мы их будем обсуждать. Я надеюсь, что мы можем выйти на компромиссное решение. Если нет — мы продолжим заседание", - отметил он. Кроме того, отметил новоизбранный депутат, на подгруппе еще должен быть рассмотрен вопрос относительно согласования повестки дня парламента, а также о докладе главы парламента и послании президента. "Самый главный вопрос, по которому мы сегодня попробуем прийти к какому-то промежуточному этапу, - это вопрос предложений по наполненности комитетов. Мы рассмотрим все предложения от партий, которые поступили, и особенно — от внефракционных депутатов. Потому что там своя история. И попробуем, максимально используя два принципа, - пропорциональности и профессионализма, - предложить свое видение комитетов", - сказал Стефанчук.

Стефанчук не исключает сокращения комитетов ВР и министерств

Также на вопрос относительно руководства в комитетах, он отметил, что данный вопрос будет дискутироваться сейчас, ведь сейчас "Слуга народа" рассматривает возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они это планировали раньше, взяв, однако, в этих комитетах должности первого заместителя главы комитета, или же секретаря.

Стефанчук: Подготовительная группа рассмотрит количество комитетов ВР

Стефанчук также выразил надежду, что сегодня будут определены фамилии руководителей комитетов и уже завтра или послезавтра на заседании самой подготовительной депутатской группы этот вопрос уже был бы решен.  22 августа Стефанчук заявил, что "Слуга народа", в соответствии с предложенными ими "математическими квотами", хочет председательствовать в 21 из 23 комитетов Верховной Рады, которые предложила создать подготовительная депутатская группа.

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Верховная Рада, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019, Руслан Стефанчук.
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