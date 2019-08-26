Гетманцев назвал вероятные сроки полноценного запуска СФР

Новости Украины:Даниил Гетманцев считает реальным полноценный запуск СФР в течение полугода.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внесет на рассмотрение Верховной Рады одним из первых законопроект о Службе финансовых расследований (СФР), сообщил потенциальный глава комитета Даниил Гетманцев, причем он считает реальным полноценный запуск службы в течение полугода.

"Я считаю, что это зависит от первого лица, которое будет руководить. Если это лидер, то он сможет все организовать. Да, может быть, три месяца - это оптимистический прогноз, но полгода - это максимум, необходимый для запуска этого органа на полную", - сказал Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Проект соответствующего закона уже практически готов, однако вопрос подотчетности будущей службы все еще обсуждается.

"Мы против того, чтобы она была в структуре президента, чтобы он назначал и увольнял главу службы. Это антиконституционно. Поэтому, скорее всего, это министр финансов", - прокомментировал претендент на главу профильного комитета Верховной Рады.

Что касается подследственности будущей СФР, то законопроект будет предполагать расследования службой преступлений в сфере публичных финансов, указал Гетманцев.

"Имеются в виду отношения, где есть государственно-правовой элемент. Также мы относим сюда статьи, которые нет смысла оставлять где-то вне службы только из-за отсутствия государственно-правового элемента. Например, статья по подделке и мошенничеству с негосударственными ценными бумагами. Если уже мы относим сюда статью по государственным ценным бумагам, то "за компанию" и по негосударственным тоже", - пояснил он.

Как сообщалось, в течение нескольких лет в Украине ведется дискуссия относительно создания отдельного правоохранительного органа, отвечающего за экономические и финансовые преступления. В парламенте было зарегистрировано пять законопроектов о создании такого органа, среди них - разработанный Минфином и поданный правительством проект закона о Службе финансовых расследований и законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности, который поддерживал пятый президент Украины Петр Порошенко. Однако ни один из документов не дошел до рассмотрения в первом чтении.