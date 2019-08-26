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Стефанчук хочет сократить количество депутатов ВР

Стефанчук хочет сократить количество депутатов ВР
13:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук подтвердил намерения уменьшить количество народных депутатов в парламенте.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде IX созыва Руслан Стефанчук подтвердил намерения "Слуги народа" сократить количества народных депутатов.

"Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, - ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - цитирует заявление Стефанчука журналистам "РБК-Украина". Он также отметил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности № 7203 сможет получить необходимую конституционное большинство голосов депутатов.

Стефанчук: Подготовительная группа рассмотрит количество комитетов ВР

Ранее СМИ сообщали, что новая Рада намерена отменить депутатскую неприкосновенность 3 сентября. По данным СМИ, в первый день сессии, 29 августа, будет не только избран президиум Верховной Рады и состав нового Кабинета министров, но и предварительно проголосован законопроект номер 7203 - о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

Партия "Слуга народа" готова отдать несколько комитетов в ВР

Само же голосование за законопроект запланировано на 3 сентября. Напомним, что для принятия закона, меняющего Конституцию, требуется минимум 300 голосов.

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Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019, Руслан Стефанчук.
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