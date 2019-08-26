Рабинович: "ОПЗЖ" предложили один комитет - по свободе слова

Новости Украины:Из ведения этого комитета забрали вопрос освещения деятельности ВР, а также вопросы рекламной деятельности, печатных, электронных СМИ.

Новоизбранный депутат от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Вадим Рабинович заявляет, что политсиле предложили руководство только в Комитете Верховной Рады по свободе слова.

Об этом он сказал журналистам после заседания подгруппы Подготовительной депутатской группы.

На вопрос, сколько комитетов отдаются под руководство оппозиции, Рабинович заявил: "Нам предложен один комитет — по свободе слова. Один. С обрезанными полномочиями, с отсутствием функций, с отсутствием права и возможности что-то делать. Поэтому нам практически не предложили ничего".

Как сообщила на странице в Facebook вновь избранный народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, 22 августа на заседании рабочей подгруппы по вопросам ведения комитетов впервые в истории ВР из ведения этого комитета забрали вопрос освещения деятельности ВР, а также вопросы рекламной деятельности, печатных, электронных СМИ и сети Интернет.

”Теперь этим будет заниматься мегакомитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Я считаю такое выхолащивание функций комитета свободы слова антидемократическим и глубоко ошибочным. Это фактическая ликвидация комитета, который на протяжении всех созывов ВР был одним из самых авторитетных и эффективных. Комитет свободы слова остается с отрезанными полномочиями. Никогда не было такого, чтобы профильный комитет свободы слова не имел в своем ведении также вопросы СМИ”, - заявила Геращенко.