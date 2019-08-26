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Разумков назвал количество комитетов Рады для оппозиции

Разумков назвал количество комитетов Рады для оппозиции
14:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Оппозиции предложили возглавить 4 комитета Рады и комиссию по делам ветеранов.

Будущим оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов, заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Трудно сказать: оппозиция или не оппозиция -другим политическим силам. Я надеюсь, что работа в парламенте будет направлена не на политическую позицию или оппозицию, а на развитие нашего государства. То, что мы предлагаем в качестве руководящих должностей в комитетах, то мы предлагаем: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы словам, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов", - сказал Разумков журналистам по окончании работы подготовительной группы в понедельник в Киеве.

Он отказался назвать кандидатуры, которым предлагается возглавить комитеты, сославшись на то, что пока нет консолидированного решения по этому вопросу.

Рабинович: "ОПЗЖ" предложили один комитет - по свободе слова

Разумков подтвердил, что не удалось принять окончательного решения по составу парламентских комитетов, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры.

"Я думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", - сказал он.

Первое торжественное заседание Верховной Рады 9-го созыва, избранной на внеочередных выборах 21 июля, назначено на 29 августа.

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Верховная Рада, "Слуга народа", Дмитрий Разумков, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ.
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