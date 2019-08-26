Комиссия по вопросам ветеранов: кто возглавит руководство

Новости Украины:Единогласно было принято решения назначить руководителем Яну Зинкевич.

Подготовительная депутатская группа в понедельник приняла решение о создании временной специальной комиссии по вопросам ветеранов, сообщил избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность", глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде VIII созыва Артур Герасимов.

"Сегодня подготовительная подгруппа проголосовала предварительно за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Ее руководителем была единогласно избрана представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич", - сказал Герасимов журналистам в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва. Среди них - комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов (в Верховной Раде 8-го созыв.

Напомним, Стефанчук заявил, что подготовительная группа рассмотрит количество комитетов ВР.