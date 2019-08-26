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Комиссия по вопросам ветеранов: кто возглавит руководство

Комиссия по вопросам ветеранов: кто возглавит руководство
15:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Единогласно было принято решения назначить руководителем Яну Зинкевич.

Подготовительная депутатская группа в понедельник приняла решение о создании временной специальной комиссии по вопросам ветеранов, сообщил избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность", глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде VIII созыва Артур Герасимов. 

"Сегодня подготовительная подгруппа проголосовала предварительно за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Ее руководителем была единогласно избрана представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич", - сказал Герасимов журналистам в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва. Среди них - комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов (в Верховной Раде 8-го созыв.

Рабинович: "ОПЗЖ" предложили один комитет - по свободе слова

Напомним, Стефанчук заявил, что подготовительная группа рассмотрит количество комитетов ВР.

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Все по теме:

Верховная Рада, Петр Порошенко, Яна Зинкевич, Европейская солидарность.
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