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Правящая партия Германии поддерживает мнение Украины относительно возвращения России в G7

Правящая партия Германии поддерживает мнение Украины относительно возвращения России в G7
15:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Во фракции ХДС/ХСС подчеркивают, что ни одна из причин исключения России из "Большой восьмерки" не устранена.

Во фракции Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) в немецком Бундестаге подчеркивают, что ни одна из причин исключения России из "Большой восьмерки" (G8), которая в итоге была трансформирована в "Большую семерку", не устранена. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, вице-председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль в официальном заявлении от имени партии категорически отверг идею пригласить Россию в G7: "Правильно, что большинство стран G7 выступили четко против возвращения РФ в G7. До сих пор ни одна из причин исключения России так и не устранена".

"Ни аннексия Крыма, ни военная интервенция России на востоке Украины не устранены. К тому же G7 основана как сообщество ценностей. Россия действует против этого сообщества. Есть достаточно других форумов с российским участием для обсуждения мировых кризисов. G7 является сейчас для этого ошибочным местом", - процитировал Мельник вице-главу фракции ХДС/ХСС.

Как сообщалось ранее, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из "Большой восьмерки" - группы высокоразвитых стран мира, в которую сейчас входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ связано с "крымским вопросом" и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.

Путин уволил посла России в Великобритании

25 августа дипломатические источники сообщили, что на саммите во Франции лидеры стран G7 решили, что возвращать Россию в группу слишком рано.

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Германия, Украина, Россия, Бундестаг, G7, Андрей Мельник.
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