Правящая партия Германии поддерживает мнение Украины относительно возвращения России в G7

Новости Украины:Во фракции ХДС/ХСС подчеркивают, что ни одна из причин исключения России из "Большой восьмерки" не устранена.

Во фракции Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) в немецком Бундестаге подчеркивают, что ни одна из причин исключения России из "Большой восьмерки" (G8), которая в итоге была трансформирована в "Большую семерку", не устранена. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, вице-председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль в официальном заявлении от имени партии категорически отверг идею пригласить Россию в G7: "Правильно, что большинство стран G7 выступили четко против возвращения РФ в G7. До сих пор ни одна из причин исключения России так и не устранена".

"Ни аннексия Крыма, ни военная интервенция России на востоке Украины не устранены. К тому же G7 основана как сообщество ценностей. Россия действует против этого сообщества. Есть достаточно других форумов с российским участием для обсуждения мировых кризисов. G7 является сейчас для этого ошибочным местом", - процитировал Мельник вице-главу фракции ХДС/ХСС.

Как сообщалось ранее, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из "Большой восьмерки" - группы высокоразвитых стран мира, в которую сейчас входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

1/2 Віце-глава фракції ХДС/ХСС у Бундестагу Йоганн Вадефуль в офіційній заяві від імені партії категорично відкинув ідею запросити Росію до G7: “Правильно, що більшість країн G7 виступили чітко проти повернення РФ в G7. Досі жодна з причин виключення Росії так і не усунута» pic.twitter.com/kfPtPTwP7g — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 26, 2019

Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ связано с "крымским вопросом" и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.

2/2 Й.Вадефуль: «Ані анексія Криму, ані воєнна інтервенція Росії на Сході України не усунуті. До того ж G7 заснована як спільнота цінностей. Росія діє проти цієї спільноти. Є достатньо інших форумів за участю для обговорення світових криз. G7 є нині для цього хибним місцем» pic.twitter.com/PWHzZpn8np — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 26, 2019

25 августа дипломатические источники сообщили, что на саммите во Франции лидеры стран G7 решили, что возвращать Россию в группу слишком рано.