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Украина была среди основных тем дискуссий лидеров стран G7

Украина была среди основных тем дискуссий лидеров стран G7
09:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал завершившийся саммит лидеров G7.

Если Джастину Трюдо придется лично встретиться с Владимиром Путиным, он непосредственно выскажет ему все беспокойство в связи с ненадлежащим поведением России. Об этом сам Трюдо рассказал после завершения саммита лидеров G7 во французском Биаррицце.

"Во время международных саммитов я никогда не избегал дискуссий, в которых принимал участие Путин. Я даже имел личные беседы с ним, во время которых акцентировал на обеспокоенности Канады рядом поступков России. Если представится возможность, я повторю это снова и выслушаю, что он скажет на это", - сказал Трюдо на вопрос о возможном присутствии Владимира Путина в статусе гостя на предстоящем саммите G7 в США.

Трюдо: Канада против возвращения РФ к G8

В то же время Трюдо подчеркнул, что Россия по-прежнему не может иметь полноправный партнерский статус в рамках G8. "Важно признать, что G7 - это собрание государств-единомышленников, решительно настроенных двигаться вперед положительным для мировой экономики образом. Зато действия России в Украине и в других местах точно лишили ее права на партнерство в этой группе", - отметил глава правительства Канады.

Он добавил, что Украина была среди основных тем внешнеполитического блока дискуссий лидеров стран G7.

"В течение последних нескольких дней мы обсудили несколько актуальных проблем, среди которых: ядерные испытания Северной Кореи, усиление противостояния с Китаем, с Ираном, положение дел в Ливии, ситуация в Украине и кризис в Сирии", - подытожил Трюдо.

Как сообщалось, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре во вторник, 20 августа, договорились вернуть Россию к «Большую семерку» уже в следующем году. Правительства Германии, Канады и Великобритании выступили с критикой этого решения. Позже, по сообщениям СМИ, Трамп допустил приглашение России на следующий саммит, который состоится в США в 2020 году, как «гостя».

Накануне президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что на саммит "Группы семи" в следующем году целесообразно пригласить как гостя украинского лидера. А возобновление участия России - недопустимо.

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Украина, Россия, Канада, РФ, Донбасс, Владимир Путин, G7, Джастин Трюдо, Война на Донбассе.
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