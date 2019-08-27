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Данилюк и Болтон обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности

Данилюк и Болтон обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
17:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Данилюк провел встречу с Болтоном в Киеве, обсудили сотрудничество в сфере нацбезопасности.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Данилюк продолжил обсуждение в Киеве с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном вопросов сотрудничества в сфере безопасности.

"Только что завершил встречу с моим визави, советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Продолжили нашу дискуссию, начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне, по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

Он поблагодарил Болтона и всех американских партнеров "за поддержку взглядов команды президента". "Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран", - отметил Данилюк.

В свою очередь, посольство США в Киеве написало в Фейсбук, что "Болтон обсудил то, как Соединенные Штаты могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество и по защите промышленности от рисков недобросовестной экономического поведения Китая".

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Как сообщалось, Болтон будет находиться с визитом в Украине 27-29 августа. Он надеется провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.

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США, СНБО, Александр Данилюк, Джон Болтон.
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