"Евросолидарность" будет выдвигать Джемилева на пост вице-спикера Рады

Новости Украины:"Евросолидарность" выдвинет Мустафу Джемилева на должность вице-спикера Рады.

Избранные народными депутатами Верховной Рады IX созыва от партии "Европейская солидарность" на заседании решили выдвинуть кандидатуру лидера крымскотатарского народа, действующего народного депутата Украины Мустафы Джемилева на должность вице-спикера новоизбранной Верховной Рады, сообщил представитель "Евросолидарности" Артур Герасимов.

Об этом он сообщил журналистам во вторник в Киеве.

"Сегодня состоялось заседание (будущей - Ред.) фракции партии "Европейская солидарность", политической силы (пятого президента Украины – Ред.) Петра Порошенко. И единогласно, при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева", - сообщил Герасимов.

По его словам, эта позиция "Евросолидарности" доведена коллегам по работе в парламенте, письменно соответствующее представление передали руководителю подготовительной группы, во вторник этот вопрос может быть рассмотрен.