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"ЕС" настаивает, чтобы силовики и руководство Рады рассказали о следственных действиях

"ЕС" настаивает, чтобы силовики и руководство Рады рассказали о следственных действиях
04:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Политическая сила настаивает на том, чтобы на заседании рабочей группы заслушали представителей силовых структур.

В партии "Европейская солидарность" настаивают, чтобы представители силовых ведомств и руководство Верховной Рады доложили на заседании подготовительной депутатской группы 28 августа о ситуации, связанной со следственными действиями в парламенте. Об этом заявила представитель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в начале заседания подготовительной депутатской группы 27 августа.

"Мне кажется, это очень странная ситуация, которая впервые произошла в стенах Верховной Рады, и она требует нашего особого внимания, особенно накануне старта работы Верховной Рады IX созыва, когда мы не понимаем, что происходит с системой "Рада". Наша политическая сила настаивает на том, чтобы мы на заседании рабочей группы завтра заслушали представителей силовых структур, которые объяснили бы нам, что происходит, нынешнее руководство Верховной Рады, Председателя ВР Андрея Парубия", - отметила Геращенко.

В свою очередь председатель подготовительной группы, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил уверенность, что правоохранительные органы будут действовать в рамках своих полномочий.

"Мне тоже известно, что здесь, на территории Верховной Рады, работали представители правоохранительных органов. Мы сегодня имели возможность проводить тестирование "Рады" в сокращенном, ограниченном режиме, но она работала... Мне трудно ответить, по каким производствам сейчас проходят эти следственные действия. Есть несколько версий. Одна из них — это связано с так называемой сенсорной кнопкой", - сказал Разумков.

Он, обращаясь к присутствующему на заседании первому заместителю руководителя Аппарата Верховной Рады Петру Боднарчуку, попросил предоставить информацию, работает ли на сегодня система "Рада".

"Для проверки состояния системы в межсессионный период выполняется тестирование — эта норма прописана в действующем законодательстве. Тестирование системы на полную нагрузку должно было состояться 23 августа. Но, как уже известно, 23 августа утром следователи ГБР и СБУ зашли в помещение и заблокировали центр управления системой "Рада". Сегодня утром они позволили нам частичную проверку со следующими ограничениями: были изъяты все электронные карты, а для проверки было предоставлено лишь 15, то есть проведено выборочное тестирование, а не полное. Во-вторых, тестировать сенсорную клавишу нам запретили, хотя она является неотъемлемой частью пульта для голосования. Все тестирование происходило в присутствии и под наблюдением сотрудников СБУ и ГБР. Разработчик системы не принимал участия в проверке из-за присутствия посторонних лиц", - прокомментировал Бондарчук.

Следовательно, по его словам, программно-технический комплекс "Рада-3" и другие технические комплексы, задействованные в обеспечении сопровождения пленарных заседаний, которые было разрешено проверить, готовы к работе в соответствии с нормами Регламента. Однако, с учетом того, что центр управления находился под контролем посторонних лиц, нет гарантий отсутствия их вмешательства в эту систему.

Ранее Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что СБУ и ГБР блокировали центр управления системой "Рада-3", фактически сорвав запланированное на 23 августа испытание сенсорной кнопки. И сейчас продолжают блокировать компьютерный центр ВР.

По его словам, ГБР осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения служебными лицами аппарата Верховной Рады Украины правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной Рады Украины.

На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича

В то же время Парубий утверждает, что сенсорная клавиша сейчас работает, и только от нового руководства ВР зависит, будут ли избранные депутаты пользоваться сенсорной кнопкой.

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ЕС, Ирина Геращенко, Руководство, Верховна Рада, Следственные действия, Политическая сила, силовики.
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