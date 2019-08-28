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"Батькивщина" снова предложила кандидатуру Кондратюк на должность вице-спикера

"Батькивщина" снова предложила кандидатуру Кондратюк на должность вице-спикера
05:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Принято решение, что в руководстве парламента должно быть сохранено гендерное равенство.

Фракция "Батькивщина" снова предложила кандидатуру Елены Кондратюк на должность заместителя председателя Верховной Рады IX созыва. Об этом на заседании Подготовительной депутатской группы заявил представитель партии "Батькивщина" Андрей Кожемякин.

По его словам, сегодня было принято решение, что в руководстве парламента должно быть сохранено гендерное равенство, и поэтому партия решила, что она все-таки будет выдвигать кандидатуру Кондратюк на должность вице-спикера.

Ранее «Батькивщина» уже предлагала назначить Кондратюк заместителем председателя ВР, но затем во фракции заявили, что снимают ее кандидатуру после консультаций с другими фракциями.

Председателем Верховной Рады IX созыва станет представитель «Слуги народа» Дмитрий Разумков, его первым заместителем - депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

20 августа представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партии "Батькивщина" и "Голос" отказались предложить свои кандидатуры на должность заместителя председателя Верховной Рады.

Депутаты-самовыдвиженцы предлагают на должность вице-спикера парламента кандидатуру Ирины Констанкевич, избранную в округе №23 (Волынская область).

На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича

Партия "Европейская солидарность" предлагает на должность вице-спикера Верховной Рады IX созыва национального лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

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Батькивщина, Вице-спикер, Кандидатура, Елена Кондратюк.
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