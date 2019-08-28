Скачать
Среда, 28.08.2019
Под обвалами дома в Дрогобыче могут быть еще люди
Под обвалами дома в Дрогобыче могут быть еще люди
Коломойский: Фаворит на место премьера Гончарук
Коломойский назвал фаворита на место премьера
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите
Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите

Коломойский: Фаворит на место премьера Гончарук

Коломойский: Фаворит на место премьера Гончарук
11:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:В своем недавнем заявлении Игорь Коломойский высоко оценил шансы стать премьер-министром Украины Алексея Гончарука.

Бизнесмен Игорь Коломойский высоко оценил шансы заместителя главы Офиса Президента Украины Алексея Гончарука занять пост премьер-министра.

Об этом Коломойский сказал в интервью Цензор.нет.

"Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный", - сказал Коломойский.

Тейлор не видит влияния на политику Зеленского со стороны Коломойского

При этом он прокомментировал других кандидатов, чьи фамилии СМИ часто упоминают в публикациях в контексте возможности возглавить правительсво. "Рашкован вообще минус, исключено. Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии это компромат. Хотя эта премия вообще ничего – 0, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Абромавичус - ноль шансов. Данилюк - ноль шансов", - сказав бизнесмен.

НБУ подал очередной иск Коломойскому

Ранее потенциальный руководитель фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия обнародовал фамилии кандидатов на пост премьер-министра. По его словам, в шорт-лист внесены председатель правления НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, заместитель председателя ОП по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор МВФ Владислав Рашкован.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премьер-министр Украины, Игорь Коломойский, Алексей Гончарук, Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
04 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
05 Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООН: В мире растет спрос на &quot;зеленую&quot; энергию
ООН: В мире растет спрос на "зеленую" энергию
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия
Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию 28 августа 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 28 августа 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь