Коломойский: Фаворит на место премьера Гончарук

Новости Украины:В своем недавнем заявлении Игорь Коломойский высоко оценил шансы стать премьер-министром Украины Алексея Гончарука.

Бизнесмен Игорь Коломойский высоко оценил шансы заместителя главы Офиса Президента Украины Алексея Гончарука занять пост премьер-министра.

Об этом Коломойский сказал в интервью Цензор.нет.

"Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный", - сказал Коломойский.

При этом он прокомментировал других кандидатов, чьи фамилии СМИ часто упоминают в публикациях в контексте возможности возглавить правительсво. "Рашкован вообще минус, исключено. Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии это компромат. Хотя эта премия вообще ничего – 0, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Абромавичус - ноль шансов. Данилюк - ноль шансов", - сказав бизнесмен.

Ранее потенциальный руководитель фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия обнародовал фамилии кандидатов на пост премьер-министра. По его словам, в шорт-лист внесены председатель правления НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, заместитель председателя ОП по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор МВФ Владислав Рашкован.