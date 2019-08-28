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Коломойский прогнозирует досрочные парламентские выборы

Коломойский прогнозирует досрочные парламентские выборы
13:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Игорь Коломойский заверяет про досрочные парламентские выборы, которые "состоятся" через год.

Отвечая на вопрос, сколько депутатов может "отколоться" от партии "Слуга народа", Коломойский ответил: "Под риском выхода где-то до 100 человек. "Паршивыми овцами" будут прежде всего бизнесмены".

Такое мнение Коломойский высказал в интервью изданию "Цензор.нет" .

По его мнению, в таком случае в Украине могут состояться досрочные выборы в Верховную Раду.

"Тогда через год в Украине будут новые выборы - даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы", - сказал бизнесмен.

В Украине 21 июля состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно результатам выборов, в общегосударственном многомандатном избирательном округе партия "Слуга народа" получила 43,16% голосов (124 мандата), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (37 мандатов), Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8, 18% (24 мандата), "Европейская солидарность" - 8,10% (23 мандата) и "Голос" - 5,82% (17 мандатов).

Кроме того, 130 депутатов из 199, которые победили в одномандатных избирательных округах, выдвигались партией "Слуга народа".

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Верховная Рада, Украина, Парламентские выборы, Игорь Коломойский.
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