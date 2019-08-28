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СМИ: Вместо Супрун министром здравоохранения может стать Степанов

СМИ: Вместо Супрун министром здравоохранения может стать Степанов
15:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:На замену Ульяны Супрун новым министром здравоохранения может стать Максим Степанов.

Основным кандидатом на пост министра здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

У него уже был разговор на эту тему с Алексеем Гончаруком. Ожидается, что сегодня вечером у Степанова также состоится встреча с Владимиром Зеленским. Степанов имеет медицинское образование. Ранее он возглавлял Одесскую ОГА и был уволен Петром Порошенко между первым и вторым туром выборов.

Сам Степанов достаточно давно хотел работать в системе здравоохранения. Ранее номинировавшийся на должность главы Минздрава Олег Петренко отказался от назначения из-за низкой официальной зарплаты. Сейчас он находится в коротком отпуске.

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Минздрав, Министр здравоохранения, Максим Степанов, Алексей Гончарук.
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