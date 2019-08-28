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Суд вынес меру пресечения Богатыревой

Суд вынес меру пресечения Богатыревой
18:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Суд взял под стражу Богатыреву с альтернативой залога в 6 млн грн.

Печерский районный суд Киева вынес решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн в отношении экс-главы Министерства здравоохранения Украины Раисы Богатыревой, задержанной 27 августа в аэропорту "Жуляны" (Киев).

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней с альтернативой залога в 6 млн грн", - сообщили в прокуратуре Киева.

Как известно, Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" передана Нацполиции", - сказал собеседник агентства во вторник вечером.

Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Прокуратура Киева хочет арестовать Богатыреву

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский районный суд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

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Прокуратура, Суд, Раиса Богатырева, Нацполиция.
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