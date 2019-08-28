Скачать
Среда, 28.08.2019
Зеленский приветствует присоединение США к "Нормандскому формату"
Зеленский приветствует присоединение США к "Нормандскому формату"
Обвал дома в Дрогобиче: Зеленский сделал громкое заявление
Обвал дома в Дрогобиче: Зеленский сделал громкое заявление
Открытая тренировка сборной Украины: названы дата и время
Открытая тренировка сборной Украины: названы дата и время
Ореховый Спас 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
Ореховый Спас 2019: что обязательно нужно сделать в этот день

Должности мера Киева и главы КГГА не стоит разделять - мнение "Голоса"

Должности мера Киева и главы КГГА не стоит разделять - мнение "Голоса"
18:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В "Голосе" выступают против разделения должностей мера Киева и главы КГГА.

В партии "Голос" считают, что главой Киевской городской государственной администрации должно быть лицо, избранное киевлянами.

"Люди высказались за демократическую систему. Если их не устраивает работа действующего главы, они изменят его на выборах. Избранника, а не систему", - цитирует слова народного депутата от "Голоса" Киры Рудык пресс-служба партии.

Так, "Голос" предлагает законодательно закрепить единство должностей избранного городского головы и председателя городской государственной администрации столицы.

В "Голосе" назвали причины технической задержки формирования комитетов ВР

"Киевскую власть выбирают киевляне, и они не воспринимают разделение должностей мэра и главы КГГА. К сожалению, формально это до сих пор разрешено законодательством, но мы призываем не злоупотреблять этим. И первый законопроект, который я подам, устранит эту возможность в принципе", - отметила Рудык.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мэр Киева, Голос, Глава КГГА, Кира Рудик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки
04 Мода 2019: серия необычных и даже вызывающих тенденций сезона осень-зима 2019/2020
05 Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина может потерять свои разработки от продажи &quot;Мотор Сич&quot;
Украина может потерять свои разработки от продажи "Мотор Сич"
Средняя зарплата в Украине выросла за последнее время
Средняя зарплата в Украине выросла за последнее время
На КПВВ &quot;Майорское&quot; прекратились обстрелы
На КПВВ "Майорское" прекратились обстрелы
Следующие шаги на Луне будут принадлежать женщине
Следующие шаги на Луне будут принадлежать женщине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь