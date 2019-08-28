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В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности

В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
20:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Новая Рада в четверг намерена в 1-м чтении проголосовать за лишение нардепов неприкосновенности.

Верховная Рада 9-го созыва в первый день работы в четверг планирует предварительно (в первом чтении) проголосовать за проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.

Такое решение подготовительная группа приняла на своем заседании в среду.

Представители партии "Слуга народа" выступили за то, что на первой сессии новоизбранного парламента нардепы рассмотрели законопроект с конституционными изменениями, который под №7203 Верховная Рада 8-го созыва направила в Конституционный Суд и получила соответствующий положительный вывод.

Они также возмутились тем, что спикер парламента 8-го созыва и профильный комитет не включили этот проект закона в перечень переходных инициатив из Рады 8-го созыва к Раде 9-го созыва.

В свою очередь представитель аппарата Верховной Рады разъяснил присутствующим, что такой законопроект автоматически переходит для работы нового созыва Рады. Однако он отметил, что существует некоторая коллизия в регламенте, в связи с чем рекомендовал подготовительной группе все же проголосовать за рассмотрение этого документа в четверг.

Комиссия поддержала такое решение.

Представители партий "Батькивщина" и "Голос" высказались в поддержку такой инициативы, а представители "Европейской солидарности" во время рассмотрения данного вопроса и после этого обрушивались с критикой.

Законопроект №7203 был внесён в Раду 8 созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко. Документом предлагается исключить из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Конституционный суд Украины в июне 2018 года признал данный проект закона соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня

В то же время КС считает целесообразным обратить внимание на то, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти.

После вывода КС в Верховной Раде так и не вынесли на голосование данный законопроект.

Кроме того, КС предоставил аналогичный вывод и к депутатскому законопроекту №6773.

По своей сути законопроекты №7203 и №6773 отличаются лишь тем, что, согласно президентской инициативе, изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

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Верховная Рада, Парламент.
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