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Подготовительная группа поддержала кандидатуру Кальченко на пост главы регламентного комитета ВР

Подготовительная группа поддержала кандидатуру Кальченко на пост главы регламентного комитета ВР
00:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ua-rating.com

Новости Украины:Подготовительная депутатская группа поддержала кандидатуру от "Слуги народа" на должность председателя регламентного комитета.

Подготовительная депутатская группа поддержала кандидатуру Сергея Кальченко от партии "Слуга народа" на должность председателя Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

Группа также поддержала кандидатуру представителя партии "Слуга народа" Юрия Киселя на должность председателя комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Как известно, вчера было предварительно распределено руководство комитетов парламента, а уже новая Верховная Рада должна проголосовать за предложения Подготовительной депутатской группы.

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Также группа проголосовала за повестку дня первой сессии парламента на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва.

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Все по теме:

Верховная Рада, "Слуга народа", Сергей Кальченко, Юрий Кисель.
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