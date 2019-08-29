Петиция против отставки Супрун набрала необходимые 25 тысяч подписей

Новости Украины:Петиция с требованием оставить Супрун в Минздраве набрала нужное количество голосов.

Петиция против увольнения Ульяны Супрун с должности и.о. главы Министерства здравоохранения набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей.

Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте президента.

В петиции, которую зарегистрировали 5 июня, просят "оставить Ульяну Супрун руководителем Минздрава с командой и продолжить реализацию стратегии реформирования сферы здравоохранения".

По мнению автора петиции, команда Супрун начала беспрецедентные изменения в медицине, отказавшись от многолетнего подхода "лечения болезней" в пользу профилактики и превентивной медицины.

"Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения в соответствии с утвержденным планом до момента ощущения необратимости процессов. Это слишком важно для нас и наших детей", - говорится в петиции.