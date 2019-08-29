ОБСЕ призывают Россию освободить Сенцова и Сущенко

Новости Украины:Представитель ОБСЕ Арлем Дезир призывает освободить незаконно заключенных в России.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал освобождение Кирилла Вышинского в Украине и призвал к освобождению незаконного заключенных в России журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова.

Соответствующее заявление размещено на сайте ОБСЕ.

"Освобождение журналиста – это всегда хорошо, и приветствую тот факт, что Кирилл Вышинский наконец свободен после такого длительного и сложного досудебного ареста", - сказал Дезир.

Он призвал снять все обвинения с Вышинского во время следующего судебного заседания.

"В связи с этим я призываю освободить всех других задержанных журналистов и авторов в регионе ОБСЕ, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова в России", - добавил представитель ОБСЕ.

28 августа Киевский апелляционный суд отменил постановление Подольского райсуда города Киева о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского и изменил ему меру пресечения на личное обязательство. Согласно решению, Вышинский должен являться в суд по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и воздержаться от общения со свидетелями по своему делу.

Руководитель незарегистрированной организации "РИА Новости Украина" обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 161; ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, распространение материалов с призывами к насильственному изменению и свержение конституционного строя, захват государственной власти по предварительному сговору группой лиц, распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совмещенном с разжиганием национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства, приобретение и хранение огнестрельного оружия).

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что освобождение Вышинского состоялось в рамках договоренностей о взаимной передаче задержанных лиц между РФ и Украиной в формате "35 на 35".

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.