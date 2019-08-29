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Стефанчук: Новая Верховная Рада готова рассмотреть изменения в Конституцию

Стефанчук: Новая Верховная Рада готова рассмотреть изменения в Конституцию
10:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Изменения в Конституцию Украины будут касаться и уменьшения количества народных депутатов.

Новый состав Верховной Рады готов рассмотреть 465 подготовленных законопроектов, в их число входят изменения в Конституцию Украины, заявляет представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"465 – это не (количество подготовленных – ред) изменений в Конституцию Украины, а 465 законодательных актов и изменений в законы, в том числе изменения в Конституцию", - сказал Стефанчук журналистам в четверг.

При этом комментируя свои слова о якобы 465 подготовленных изменениях в Конституцию Украины, он отметил, что "очевидно, сказалось утомление".

Какие законопроекты сегодня будет рассматривать новая Верховная Рада

Стефанчук рассказал, что в числе подготовленных изменений в Конституцию - уменьшение численности Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов.

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Верховная Рада, Конституция Украины, "Слуга народа", Руслан Стефанчук.
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