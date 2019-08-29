Новым главой МОЗ может стать бывшая жена нардепа БПП (Фото)

Новости Украины:На данное время Зеленский общается с Зоряной Черненко по поводу должности министра здравоохранения.

Президент Владимир Зеленский все еще проводит собеседования с кандидатами на должности в правительство.

Так, на данное время он общается с Зоряной Черненко по поводу должности министра здравоохранения, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Зоряна Черненко – эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ", глава правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.



Также Черненко возглавляет комиссию по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины.

Зоряна Черненко является доцентом, преподает в Школе здравоохраненияКиево-Могилянской академии курсы "Правовое регулирование охраны здоровья" и "Основы медицинского права". Кроме того, она является заместителем декана факультета правовых наук.