Новым главой МОЗ может стать бывшая жена нардепа БПП (Фото)

Президент Владимир Зеленский все еще проводит собеседования с кандидатами на должности в правительство.
Так, на данное время он общается с Зоряной Черненко по поводу должности министра здравоохранения, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Зоряна Черненко – эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ", глава правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.
Также Черненко возглавляет комиссию по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины.
Зоряна Черненко является доцентом, преподает в Школе здравоохраненияКиево-Могилянской академии курсы "Правовое регулирование охраны здоровья" и "Основы медицинского права". Кроме того, она является заместителем декана факультета правовых наук.