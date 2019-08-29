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Четверг, 29.08.2019
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Слуги народа: чем запомнился первый день новой Верховной Рады (Фото)

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Слуги народа: чем запомнился первый день новой Верховной Рады (Фото)
16:02 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В четверг, 29 августа, состоялось первое заседание новой Верховной Рады 9-го созыва.

  • 1

    Мэр Киева Виталий Кличко приехал в Раду на велосипеде.

  • 2

    Юлия Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж.

    Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко поразила очередной сменой имиджа. Так, в четверг, 29 августа, она появилась на первом заседании Верховной Рады IX созыва с новой прической (Фото: Ян Доброносов).

  • 3

    Народные депутаты девятого созыва собрались на первую сессию новой Верховной Рады. На заседании зарегистрировались 405 народных избранников из зарегистрированных ЦИК 424.

  • 4

    На торжественную часть заседания новой Верховной Рады собрались президенты Украины: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

  • 5

    Президенты Украины собрались вместе уже с бывшими спикером Парубием и премьером Гройсманом. А в центре внимания - Ирина Геращенко.

  • 6

    Президент Украины Владимир Зеленский рад видеть большинство "Слуги народа" в новой Верховной Раде.

  • 7

    Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с новоизбранным народным депутатом и спортсменом Жаном Беленюком.

  • 8

    "Первый темнокожий": борец Беленюк похвастался своим первым днем в Верховной раде.

    "Украинцы! Покажите это фото всем, кто настойчиво утверждает о засилье праворадикальных сил в Украине!", - подписал снимок Беленюк.

  • 9

    Самовыдвиженцу Сергею Рудыку отказывались выдавать удостоверение. Причиной стали судебные иски относительно выборов. Хотя ранее ЦИК выдала Рудыку временное удостоверение.

  • 10

    Меню для новых избранников народа подорожало в среднем на 3-4 грн.

    Салат Цезарь сейчас - 40,45 грн, бутерброд с семгой 48,36 грн (был 39 грн), бутерброд с икрой лососевой 55,98 грн (был 44 грн), борщ с говядиной 45,67 грн, сырники с изюмом, сметаной и медом 45,76 грн, свиные котлеты 55,45 грн, котлета по-киевски 46,49 грн, порция гречки 12,04 грн, картошка пюре 18,8 грн, кофе - 20 грн.

  • 11

    Непревзойденная ведущая Катя Осадчая пришла в Раду в ярком наряде.

  • 12

    Бывший актер студии "Квартал 95", а ныне депутат Юрий Корявченков по прозвищу Юзик пришел на заседание новоизбранной Верховной Рады 9 созыва.

  • 13

    Народный депутат от "Слуги народа", а также ведущий и шоумен Александр Скичко принимает присягу.

  • 14

    Святослав Вакарчук снова в Верховной Раде.

  • 15

    Владимир Гройсман подал в отставку с должности Премьер-министра Украины

  • 16

    Вместо Парубия: Дмитрий Разумков назначен новым председателем Верховной Рады.

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Парламент, ВРУ, ВР, Верховна Рада, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман.
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