Слуги народа: чем запомнился первый день новой Верховной Рады (Фото)

Мэр Киева Виталий Кличко приехал в Раду на велосипеде.
Юлия Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж.
Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко поразила очередной сменой имиджа. Так, в четверг, 29 августа, она появилась на первом заседании Верховной Рады IX созыва с новой прической (Фото: Ян Доброносов).
Народные депутаты девятого созыва собрались на первую сессию новой Верховной Рады. На заседании зарегистрировались 405 народных избранников из зарегистрированных ЦИК 424.
На торжественную часть заседания новой Верховной Рады собрались президенты Украины: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.
Президенты Украины собрались вместе уже с бывшими спикером Парубием и премьером Гройсманом. А в центре внимания - Ирина Геращенко.
Президент Украины Владимир Зеленский рад видеть большинство "Слуги народа" в новой Верховной Раде.
Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с новоизбранным народным депутатом и спортсменом Жаном Беленюком.
"Первый темнокожий": борец Беленюк похвастался своим первым днем в Верховной раде.
"Украинцы! Покажите это фото всем, кто настойчиво утверждает о засилье праворадикальных сил в Украине!", - подписал снимок Беленюк.
Самовыдвиженцу Сергею Рудыку отказывались выдавать удостоверение. Причиной стали судебные иски относительно выборов. Хотя ранее ЦИК выдала Рудыку временное удостоверение.
Меню для новых избранников народа подорожало в среднем на 3-4 грн.
Салат Цезарь сейчас - 40,45 грн, бутерброд с семгой 48,36 грн (был 39 грн), бутерброд с икрой лососевой 55,98 грн (был 44 грн), борщ с говядиной 45,67 грн, сырники с изюмом, сметаной и медом 45,76 грн, свиные котлеты 55,45 грн, котлета по-киевски 46,49 грн, порция гречки 12,04 грн, картошка пюре 18,8 грн, кофе - 20 грн.
Непревзойденная ведущая Катя Осадчая пришла в Раду в ярком наряде.
Бывший актер студии "Квартал 95", а ныне депутат Юрий Корявченков по прозвищу Юзик пришел на заседание новоизбранной Верховной Рады 9 созыва.
Народный депутат от "Слуги народа", а также ведущий и шоумен Александр Скичко принимает присягу.
Святослав Вакарчук снова в Верховной Раде.
Владимир Гройсман подал в отставку с должности Премьер-министра Украины
Вместо Парубия: Дмитрий Разумков назначен новым председателем Верховной Рады.