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Зеленский назвал свого кандидата на пост премьера

Зеленский назвал свого кандидата на пост премьера
15:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Президент Украины предлагает Раде назначить Алексея Гончарука Премьером.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Алексея Гончарука на должность Премьер-министра Украины.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующий проект №1022 внес Президент Украины Владимир Зеленский.

Алексей Гончарук родился в 1984 году. По образованию юрист, адвокат, магистр государственного управления, доктор философии в области права. Окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "Правоведение", Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление", выпускник Аспен Института Киев и Киево-Могилянской бизнес-школы.

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Был управляющим партнером юридической фирмы "Constructive Lawyers". С сентября 2015 года возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO). Работал внештатным советником первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Степана Кубива. На внеочередных парламентских выборах 2014 года баллотировался в Верховную Раду от партии "Сила людей".

28 мая 2019 года назначен заместителем главы Администрации Президента, с 25 июня 2019 года - заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

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Верховная Рада, Парламент, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук.
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