Кандидатуру Рябошапки на пост генпрокурора внесли в Раду

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о назначении заместителя руководителя Офиса Президента Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.
Проект документа обнародован на сайте парламента. Представление главы государства внесено в четверг.
Рябошапка во время президентских выборов был советником Владимира Зеленского по правоохранительной и антикоррупционной политике, а до этого работал в НАПК.
21 мая 2019 года указом Президента Рябошапка был назначен заместителем главы Администрации Президента, затем - заместителем руководителя Офиса Президента.