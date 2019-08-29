Кандидатуру Рябошапки на пост генпрокурора внесли в Раду

Новости Украины:Постановление внес президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о назначении заместителя руководителя Офиса Президента Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.

Проект документа обнародован на сайте парламента. Представление главы государства внесено в четверг.

Рябошапка во время президентских выборов был советником Владимира Зеленского по правоохранительной и антикоррупционной политике, а до этого работал в НАПК.

21 мая 2019 года указом Президента Рябошапка был назначен заместителем главы Администрации Президента, затем - заместителем руководителя Офиса Президента.