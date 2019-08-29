Зеленский определился с кандидатурой министра иностранных дел

Новости Украины:Верховная Рада зарегистрировала проект постановления о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел. Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующий проект № 1024 внес Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, Зеленский 22 мая назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента.

Ранее Пристайко был послом Украины в Канаде, заместителем министра иностранных дел, возглавлял миссию Украины при НАТО.

11 июня Президент Зеленский внес в парламент представление на освобождение Павла Климкина от должности министра иностранных дел и назначение на эту должность Вадима Пристайко.

Однако парламент отклонил проект постановления Зеленского об увольнении Климкина.