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Гончарук избран премьер-министром Украины: кто он

Гончарук избран премьер-министром Украины: кто он
18:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Верховна Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром Украины.

Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.

Алексей Гончарук, 1984 г.р., доктор философии в области права, закончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. После этого возглавлял юридический отдел компании PRIOR-Invest, был арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером Юридической фирмы "Constructive Lawyers", возглавлял "Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам", ООО "Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания", Офис эффективного регулирования (BRDO), был председателем третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

В 2014 году вступил в партию "Сила людей". Работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, а также советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

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В мае 2019 года назначен на пост заместителя главы администрации президента Украины, позже – Офиса президента Украины, где отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

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Верховная Рада, Алексей Гончарук, "Слуга народа".
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