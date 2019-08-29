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Верховная Рада уволила главу СБУ

Верховная Рада уволила главу СБУ
19:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Новоизбранные депутаты уволили Грицака с должности главы СБУ.

Верховная Рада поддержала постановление об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

Соответствующее решение поддержали 333 народных депутата.

Президент в четверг, 29 августа, внес проект постановления об увольнении Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины, а также проект постановления о назначении на эту должность Ивана Баканова.

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Василий Грицак занимал должность председателя СБУ с 2 июля 2015 года. Он подал рапорт об увольнении, однако Рада не проголосовала за увольнение. С 22 мая Грицак официально находится в отпуске.

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Верховная Рада, СБУ, Парламент, Василий Грицак.
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