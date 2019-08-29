Верховная Рада уволила главу СБУ

Новости Украины:Новоизбранные депутаты уволили Грицака с должности главы СБУ.

Верховная Рада поддержала постановление об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

Соответствующее решение поддержали 333 народных депутата.

Президент в четверг, 29 августа, внес проект постановления об увольнении Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины, а также проект постановления о назначении на эту должность Ивана Баканова.

Василий Грицак занимал должность председателя СБУ с 2 июля 2015 года. Он подал рапорт об увольнении, однако Рада не проголосовала за увольнение. С 22 мая Грицак официально находится в отпуске.