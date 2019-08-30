Верховная Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Новости Украины:Нардепы предварительно одобрили снятие депутатской неприкосновенности.

Народные депутаты предварительно (в первом чтении) одобрили проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании первой сессии Верховной Рады 9-го созыва в ночь на пятницу за проект закона проголосовали 363 народных депутатов, 1 – воздержался, против – 0.

Напоминаем, Верховная Рада 9-го созыва в первый день работы в четверг планирует предварительно (в первом чтении) проголосовать за проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.