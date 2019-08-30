Президент покинул сессионный зал Рады

Новости Украины:Владимир Зеленский ушел после предварительного одобрения отмены депутатской неприкосновенности.

Президент Украины Владимир Зеленский после предварительного одобрения изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности покинул сессионный зал парламента.

После того, как парламент предварительно одобрил соответствующие изменения в Конституцию, глава государства покинул сессионный зал Верховной Рады, где он находился почти весь сегодняшний день работы парламента. Верховная Рада продолжает работу.

Сейчас рассматривается вопрос о проведении Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Напоминаем, Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).