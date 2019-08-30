Гончарук отвел год на борьбу с контрабандой

Новости Украины:По мнению новоизбранного Премьер-министра Алексея Гончарука контрабанду можно побороть до конца года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил доверие новому главе Государственной таможенной службы Максиму Нефедову и считает возможным побороть контрабанду до конца 2019 года.

"Контрабанда – это тоже история, которую мы должны победить в этом году. Есть Макс Нефедов. Я ему очень доверяю и считаю, что он очень сильный менеджер, честный человек. И я очень надеюсь на то, что уже в этом году контрабанда как системное явление уйдет в прошлое", - подчеркнул Гончарук на встрече с журналистами в Киеве в пятницу.

Он отметил, что для этого у Украины есть все, что нужно – необходимо лишь несколько месяцев на отладку работы системы.

"Для этого есть все – есть СБУ, есть Погранслужба с новым менеджером, есть Макс Нефедов на таможне. Ему нужно пару месяцев для того, чтобы сделать систему управляемой, потому что сейчас это скорее "мозг без рук и ног", - отметил премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что строительство такой большой государственной машины требует времени, но она в любом случае должна начать полноценно функционировать и это должно быть сделано до конца года.

"По разным оценкам, объем контрабанды оценивается в миллиарды долларов", - отметил Гончарук.

По его словам, победа над контрабандой также позволит привлечь дополнительные ресурсы в бюджет, что поможет правительству в выполнении задания президента "справиться с бедностью".