Эрдоган заверил Зеленского в поддержке суверенитета Украины

Новости Украины:Президенты Украины и Турции по телефону обсудили планы провести очередное заседание Стратегического совета высокого уровня.

В четверг, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

"Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Отмечается, что развитие договоренностей, достигнутых сторонами во время официального визита Президента Украины в Турецкую Республику 7-8 августа текущего года, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили планы по проведению в Киеве до конца текущего года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.

Также президент Турции проинформировал о результатах своего недавнего визита в РФ. В этом контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.