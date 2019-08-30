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Ради реформ: правительство объединит Министерство аграрной политики с МЭРТ

Ради реформ: правительство объединит Министерство аграрной политики с МЭРТ
15:04 Сегодня Телеграф ЭП

Новости Украины:Объединение министерств позволит провести более эффективно земельную реформу.

Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединятся в единое ведомство для ускорения реализации ключевых реформ в стране.

Об этом сообщил новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Объединение имеет целью ускорение реализации ключевых реформ, таких как: приватизация государственных предприятий, внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрение инноваций в аграрном секторе", - пояснил министр.

Он добавил, что детальное описание реформы будет изложен в Программе правительства, которая будет представлена на рассмотрение парламента в определенные законом сроки. Сейчас, отметил Милованов, Кабмин нарабатывает "карту приоритетов и план действий".

"Для Министерства является важной синхронизация деятельности всех рынков и внедрение эффективных, прозрачных и понятных правил игры. Реформа аграрной сферы с учетом ее комплексности требует стратегического согласования с ключевыми изменениями в других сферах", - отметил Милованов.

Он назвал дерегуляцию и диджитализацию - ключевыми инструментами борьбы с коррупцией в сферах апробаций, сертификации и разрешительной деятельности, связанной с доступом новейших средств производства в агросекторе и доступа произведенной сельскохозяйственной продукции к украинскому и международному потребителю.

Приватизация госпредприятий, отметил министр, - это ликвидация неэффективности в управлении субъектами хозяйствования и прямых потерь госбюджета.

Перезагрузка системы госстатистики, по словам министра, позволит получить "четкие цифры, по показателям развития отрасли и формировать прогнозируемые долгосрочные ориентиры и приоритеты госполитики в соответствующей сфере".

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Также Милованов отметил, что объединение министерств носит стратегический характер.

"И в этом стратегическом измерении нам критически (важно – ред.) услышать ключевых стейкхолдеров. Мы планируем проведение координационной встречи с представителями аграрного сектора для определения болевых точек и перспектив. Налаживания эффективного диалога - наш вызов и возможность. Будет приложено максимум усилий, чтобы жизненный сельскохозяйственный цикл не было нарушено", - отметил министр.

И добавил, что сделает "все возможное для экономического роста Украины" на своей новой должности, и при этом останется почетным президентом Киевской Школы Экономики.

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АПК, Кабинет Министров, Экономика, Кабмин, МЭРТ, Министерство аграрной политики.
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