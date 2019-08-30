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Данилюк в Польше пообщался с руководителем BBN

Данилюк в Польше пообщался с руководителем BBN
17:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Александр Данилюк начал рабочий визит в Республику Польша.

Серкретарь СНБО Украины Александр Данилюк начал рабочий визит в Польшу.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО в Twitter.

"Алаксандр Данилюк начал рабочий визит в Республику Польша", - говорится в сообщении.

Также украинский дипломат Андрей Дещица, посол Украины в Польше, рассказал о деталях встречи Данилюка с с руководителем польского Бюро нацбезопасности Павлом Солохом.

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"Визит в Варшаву секретаря СНБО Украины Александра Данилюка начался с дружественной и продуктивной встречи с руководителем Бюро нацбезопасности Польши (BBN) Павлом Солохом", - написал Дещица.

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Польша, СНБО, Александр Данилюк, Павел Солох.
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