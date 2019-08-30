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Новый министр обороны обозначил приоритеты работы ведомства

Новый министр обороны обозначил приоритеты работы ведомства
17:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Первая инициатива нового министра обороны - внедрение гражданского контроля над ВСУ.

Новоназначенный министр обороны Андрей Загороднюк будет вводить стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами и при этом тесно сотрудничать с Генеральным штабом.

Об этом он сказал во время его представления Президентом Владимиром Зеленским коллективу Минобороны.

"Мы будем пытаться внедрять стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами в полной совместимости со стандартами НАТО. Мы себя не позиционируем как военных экспертов, мы гражданские люди. То есть, министерство будет гражданским, и это означает, что... я не буду рассказывать, как нам надо воевать, потому что я - гражданский человек. Минобороны не будет конкурировать с Генштабом в вопросах: кто является военным, и кто является гражданским. Но мы очень серьезно будем смотреть, каким образом выполняются договоренности и приказы”, - сказал Загороднюк.

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Он также озвучил приоритеты ведомства, среди которых - переход к стандартам НАТО, борьба с коррупцией. "Здесь мы будем абсолютно безжалостны”, - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 августа назначила Андрея Загороднюка на должность министра обороны.

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Украина, Минобороны, Минобороны Украины, Андрей Загороднюк.
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