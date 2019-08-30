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Зеленский внес в ВР законопроект об импичменте: опубликован текст

Зеленский внес в ВР законопроект об импичменте: опубликован текст
18:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта об импичменте.

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент).

Инициатором соответствующего проекта закона №1012 является Президент Владимир Зеленский.

"Целью и задачами принятия этого законопроекту является создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента Президента Украины", - отмечается в пояснительной записке.

Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может устранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура импичмента инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава.

Предлагается, что внесенное на рассмотрение парламента письменное представление об инициировании импичмента должно содержать правовое обоснование необходимости образования специальной временной следственной комиссии, которая будет образовываться в составе народных депутатов (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специального прокурора и специальных следователей.

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После принятия решения об обвинении Президента Верховная Рада должна обращаться в Конституционный Суд (для получения вывода относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента с поста в порядке импичмента) и Верховный Суд (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется Президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления).

Предполагается, что решение об импичменте Президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.

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Верховная Рада, Парламент, Законопроект, Владимир Зеленский.
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