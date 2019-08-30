Реформы в ГПУ: законопроект Зеленского

Новости Украины:На сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекта о реформировании ГПУ

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать Офис генерального прокурора, ликвидировать военные прокуратуры, уменьшить количество работников органов и повысить базовый должностной оклад прокурора до 15 прожиточных минимумов.

Текст соответствующего законопроекта № 1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мероприятий по реформе органов прокуратуры" опубликован на сайте Верховной Рады.

"Законопроектом вносятся изменения в Закон Украины "О прокуратуре", а также в ряд других законов, связанных преимущественно с необходимостью изменения названий органов прокуратуры", - говорится в пояснительной записке.

Документом предлагается вместо действующей структуры органов прокуратуры создать после проведения аттестации прокуроров новую структуру в виде Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Проектом закона планируется ликвидация военных прокуратур, но при этом установливается право генерального прокурора в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Предполагается, что прокуроры, которые в случае принятия законопроекта в день его вступления в силу будут занимать должности прокуроров в ГПУ, региональных прокуратурах, местных прокуратурах, военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных прокуратурах.

Среди других положений законопроекта - уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тысяч до 10 тысяч человек. При этом планируется повышение базового должностного оклада прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установление ограничения в размере 25% для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года.